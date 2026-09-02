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Габриела Петрова затвърди силната си форма с победа в Белград

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Спорт
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Българската атлетка стигна до победата с резултат от 14,10 метра и затвърди силната си форма през сезона

Габриела Петрова затвърди силната си форма с победа в Белград
Снимка: Startphoto.bg
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Габриела Петрова спечели първото място в тройния скок на турнира от сериите World Athletics Continental Tour – Bronze в Белград. Българската националка постигна 14,10 метра и остави зад себе си германките Рут Хилдебранд и Каролайн Жойо.

Петрова записа победния резултат в третия си опит. Тя започна състезанието с 13,57 метра, след което подобри постижението си на 13,88. В третия кръг българката премина границата от 14 метра и скочи 14,10, което се оказа достатъчно за първото място.

В четвъртия и петия си опит Петрова направи фаул, а в последния записа 13,91 метра.

Най-близо до българката се доближи Рут Хилдебранд, която завърши втора с точно 14,00 метра. Другата германска представителка Каролайн Жойо се нареди трета с 13,79 метра.

С успеха си в сръбската столица Габриела Петрова продължи силното си представяне през сезона и добави още една победа към резултатите си в международните турнири.

Българската атлетка ще се прибере в София на 3 септември. Полетът ѝ от Белград трябва да кацне на Терминал 2 в 15:30 часа.

#международен турнир по лека атлетика в Белград #World Athletics #Габриела Петрова

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