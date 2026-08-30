Силен резултат донесе на Габриела Петрова второто място в Бреша

Габриела Петрова записа силно представяне на международния турнир Гран При Бреша 2026, след като завърши на второ място в надпреварата в тройния скок.

34-годишната българка постигна 14.17 метра в най-добрия си опит, което ѝ осигури втората позиция в крайното класиране. Петрова премина границата от 14 метра и в още един от опитите си, в който записа 14.04 метра, докато останалите ѝ опити бяха фаулове.

Пред българската атлетка завърши единствено олимпийската шампионка от Париж Теа Лафонд, която спечели състезанието.

Петрова успя да изпревари и златната медалистка от Европейското първенство в Бирмингам Дария Деркач. Италианката остана извън подиума, заемайки четвъртото място с резултат от 13.94 метра.

Турнирът в Бреша е част от Сребърния континентален тур на Световната атлетика, а второто място донесе ново престижно класиране за Габриела Петрова на международната сцена.