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Джош Тарлинг ще бъде част от Обиколка на Испания броени дни след смъртта на брат му

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Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
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19-годишният Финли Тарлинг почина след инцидент по време на осмия етап от Волта а Португалия.

Джош Тарлинг ще бъде част от Обиколка на Испания броени дни след смъртта на брат му
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Уелсецът Джош Тарлинг ще се състезава в колоездачната обиколка на Испания, малко повече от седмица след смъртта на брат му Финли по време на надпревара в Португалия.

19-годишният Финли Тарлинг почина след инцидент по време на осмия етап от Волта а Португалия, като местната телевизия РТП съобщи, че е бил блъснат от несъстезателно превозно средство, движещо се в обратната посока.

В четвъртък от Netcompany-Ineos потвърдиха, че специалистът в бягането по часовник Джош Тарлинг ще бъде част от състава за Вуелтата, която е от 22 август до 13 септември.

"Финли беше много горд със своя по-голям брат. Джош ще отдаде чест на тази любов, правейки точно това, което и Фин обичаше. То беше да гледа тези състезания по телевизията с участието на Джош", заяви директорът на престижното състезание Герайнт Томас.

#Колоездачната обиколка на Испания 2026 #Джош Тралинг

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