България с второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 г.

Националният отбор на България допусна второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар (Босна и Херцеговина) българките загубиха с 1:3 (21:25, 25:18, 22:25, 14:25) срещу Русия за 108 минути.

Божидара Иванова завърши с 18 точки за българския тим, докато Марина Кузмина се отличи с 19 точки за Русия.

В третия гейм България водеше с 16:15 и 21:20, но изпусна аванса си във важните разигравания и рускините направиха решителна крачка към спечелване на двубоя.

След този мач българският отбор остана на трето място в класирането кръг преди края на турнира в Босна и Херцеговина.

На 21 август България играе със Сърбия.