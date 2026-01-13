БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Българският етап на „Tour de France“ с нови емоции през юли

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
Деца
Детско състезание и семейно каране са част от програмата

българският етап bdquotour franceldquo емоции юли
Снимка: БТА
Четвъртото издание на българския етап от легендарното колоездачно състезание Tour de France ще се проведе на 4 и 5 юли с център град Пещера. Тази година надпреварата ще бъде още по-специална, защото за първи път българският етап ще стартира едновременно с класическия Тур.

Състезанието, познато като L’Etape Bulgaria by Tour de France, е любителска колоездачна надпревара по правилата на големия Тур и е отворено за всички фенове на колоезденето – от начинаещи до опитни колоездачи.

Участниците ще могат да избират между два маршрута – 58 км и 112 км, които преминават през живописните Родопи, покрай язовир Батак и курорта „Свети Константин“. Карането ще се извършва по затворени за автомобили пътища, както в професионално състезание.

В събота, 4 юли, са предвидени подгряващи събития – детско състезание, семейно каране, музей на „Tour de France“ и активности за цялото семейство. Основният старт ще бъде в неделя, 5 юли, с дефиле из улиците на Пещера и летящ старт извън града.

Победителите в дългата дистанция ще се борят за емблематичните фланелки на Тура – жълта, зелена, бяла на червени точки и бяла за най-добър млад състезател. Най-добрите ще получат и право на участие в L’Etape du Tour 2027 във Франция.

Организаторите очакват рекорден брой участници, след като през последните години стартовете в Пещера събраха над хиляда колоездачи. Регистрацията за състезанието вече е отворена.

