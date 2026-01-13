БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българският етап на Tour de France ще стартира заедно с класическата Обиколка на Франция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 09:22 мин.
Спорт
Запази

Трасето пак ще бъде с център град Пещера това лято.

Българският етап на Tour de France ще стартира заедно с класическата Обиколка на Франция
Снимка: БТА
Слушай новината

Четвъртото издание на българският етап от легендарното колоездачно състезание Tour de France ще предложи нещо ново и още по-вълнуващо за участници и зрители. Трасето пак ще бъде с център град Пещера, който се понрави на стартиралите миналото лято с много по-атрактивните и комфортни условия сред живописната природа на Родопите. Новото е в това, че за първи път българският етап от легендарната надпревара ще стартира заедно с класическия Тур Де Франс, което ще направи родното състезание още по-паметно и вълнуващо.

Същевременно от вчера организаторите отвориха и регистрацията, която вече може да се направи с отстъпката за ранно записване на сайта на събитието: https://bulgaria.letapeseries.com/registration

Българският етап на Тур де Франс (L'Etape BULGARIA by Tour de France) е масова любителска колоездачна надпревара по правилата на големия Tour de France насочена към всички, които обичат колоезденето, както и към големите фенове на Тура, следващи неизменно всяко лято кервана и следящи под лупа изявите на най-силните шосейни колоездачи в света.

Тази година емблематичното състезание в България ще се състои на 4 и 5 юли, като датите съвпадат със старта на легендарния Tour de Francе 2026, който започва за първи път в историята от Барселона с впечатляващ 3333-километров маршрут. Това ще е 113-ото издание, което преминава през пет планински масива, включително двойно изкачване на Алп д'Юез, преди финала на Шанз-Елизе в Париж.

Българският етап от Тура запазва всички атрактивни активности, които привличат всяко лято хиляди приятели на колоезденето в Родопите. В събота, на 4 юли са предвидени подгряващите събития преди големия старт, като през деня участниците ще има възможност да:
- посетят Музея на Tour de France
- се снимат с Диди ( Дяволът, който обикаля всеки етап на Tour de France) и нахъсва състезатели да дават по добри резултати
- подкрепят и децата си в Детското състезание в централната част на града
- покарат заедно със семейството си (ще се проведе Семейно каране без състезателен характер по затворен за движение маршрут по улиците на гр. Пещера)
- се включат в събитията на нашите партньори в изграденото Селище на събитието

Отново два маршрута: 58 км и 112 км

В неделя, на 5 юли сутринта участниците ще бъдат подредени на стартовата решетка в неутрален старт като при професионалистите, състезателите ще дефилират по улиците на Пещера и час след преминаване на 4 км из града, флаг и летящ старт ще дадат началото на същинската надпревара.

L'Etape BULGARIA ще предложи на участниците два състезателни маршрута с различна дължина и трудност. Колоездачите от начинаещи до опитни ветерани ще могат изберат един от двата специално категоризирани маршрута със съответната дължина от 58 км и 112 км в зависимост от спортната си форма. Информация с карта и подробности ще бъдат достъпни за разглеждане в сайта на състезанието https://bulgaria.letapeseries.com/

Победители ще бъдат излъчени в 4 възрастови категории при мъжете и жените. Всички маршрути ще тръгват от центъра на град Пещера и се насочват на запад към язовир "Батак" в живописните Родопи, карането ще се извършва по затворени за автомобилно движение пътища, както е по време на едно професионално състезание. Най-високата точка, която ще достигнат колоездачите е 1350 м надморска височина при курорта Свети Константин, след което ще продължат по панорамния път на язовир Батак и ще се спуснат в дефилето през град Батак до изходната точка град Пещера.

Участниците в дългата дистанция при мъжете и жените ще спорят за спечелването на емблематичните фланелки от Голямото състезание Tour de France:
ЖЪЛТАТА - най-желаната фланелка в света на колоезденето - символ на решителност и победа, за първите на финала (мъж и жена) в етапа;
ЗЕЛЕНАТА - символ на експлозивност и бързина, предназначена за най-добрия спринтьор (победителите мъж и жена в Спринтовата отсечка на трасето);
БЯЛАТА НА ЧЕРВЕНИ ТОЧКИ - символизираща сила и издръжливост отвъд границите на разума е предназначена за Краля и Кралица на Планината (KOM - King of Mountain);
БЯЛАТА - символ на младежки дух и обещаващ характер за най-добър млад състезател (отново мъж и жена).

Първите трима при мъжете и при жените в генералното класиране от дългата дистанция на Българския етап от Тур де Франс 2026 ще получат безплатно участие заедно с шампионите от останалите подобни надпревари в цял свят в "кулминационното" L'Etape du Tour 2027 във Франция, което ще се проведе по един от оригиналните етапи на Tour de France за 2027 год. Информация за този етап ще бъде обявена по-късно през годината при представянето на маршрута на класическия Тур във Франция за следващото лято. Същевременно всички регистрирали се участници в L'Etape Bulgaria 2026, заедно с участниците от останалите страни в цял свят, ще могат да се регистрират с предимство за този L'Etape du Tour през 2027 г.

"За втора поредна година трасето на колоездачите е изцяло по асфалт, по много добре поддържани пътища, които в деня на събитието ще бъдат отцепени за движение само на участниците. В първото издание на Българския етап на Тура стартираха 750 колоездачи, следващата година вече бяха 920, а миналото лято 1190. Сега очакваме още повече участници, тъй като домакините от Пещера предлагат отлични условия и отлична, незабравима атмосфера за всички пристигнали за колоездачния празник в региона," заяви Даниел Дуков - организатор на събитието.

Домакините от Пещера изтъкват факта, че за тях е чест градът да приветства отново участниците в подобно престижно и значимо събитие. "Пещера и околностите са регион, който предлага много възможности за запознаване с емблематични обекти, а Общинското ръководство ще съдейства всячески за добрата организация на поредното издание на Българския етап от Тура," споделят още местните хора.

"Много сме доволни от начина, по който България се присъедини към останалите 25 държави, организиращи събитието. Убедени сме в успеха на Българския етап от Тура и това лято," се казва в посланието на мениджърите на проекта L'Etape by Tour de France.

Целта на този формат и това събитие се вписва в няколко направления:
- популяризиране на шосейното колоездене като достъпен и масов спорт;
- популяризирането на България като място за туризъм и добро място за колоездене;
- популяризирането на град Пещера и Родопите като регион за туризъм и добро място за колоездене;
- популяризиране на бранда Tour de France извън колоездачното общество;
- задълбочаване на връзката между марката Tour de France и нейните феновете по цял свят за превръщането й в една икона на колоезденето.

L'Etape BULGARIA се организира от Спортен клуб "София в Европа", получил лиценз от да проведе едноименното състезание в България от A.S.O, която е организатор на най-големите колоездачни събития в Европа и света: Tour de France, La Vuelta, Paris - Roubaix, Paris - Nice, Fl?che Wallonne, Tour of OMAN, Artic race of Norway, плюс маратона Schneider Marathon de Paris, триатлона Garmin Triathlon de Paris, както и емблематичното рали Dakar.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
1
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
2
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
3
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Двама души загинаха при пожар в Габрово
4
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Еленче подгони индийски носорог
6
Еленче подгони индийски носорог

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Други спортове

Спортни новини 13.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 13.01.2026 г., 12:25 ч.
14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на европейското първенство в Шефилд 14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на европейското първенство в Шефилд
Чете се за: 02:30 мин.
Детройт Ред Уингс извади от употреба номер 91 на Сергей Фьодоров Детройт Ред Уингс извади от употреба номер 91 на Сергей Фьодоров
Чете се за: 02:22 мин.
Спортни новини 13.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 13.01.2026 г., 06:30 ч.
Карлос Насар: Мога да направя неща, които не са правени в целия свят Карлос Насар: Мога да направя неща, които не са правени в целия свят
Чете се за: 01:32 мин.
Спортни новини 12.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 12.01.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Законът за еврото и проверките: Има ли необосновано повишение на цените? Законът за еврото и проверките: Има ли необосновано повишение на цените?
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
533 фалшиви банкноти за близо 30 хил. лв. разкри полицията в Русе 533 фалшиви банкноти за близо 30 хил. лв. разкри полицията в Русе
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Тръмп наложи 25% мита на търговските партньори на Иран
Чете се за: 03:17 мин.
По света
20 000 лева гаранция за шофьора, убил полицай при катастрофа на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Черен лед" по пътищата: Как да реагираме зад волана в...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Ще плати ли Би Би Си 5 милиарда долара на Доналд Тръмп?
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ