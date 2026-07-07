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Българският евродепутат Илхан Кючюк запази имунитета си

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Снимка: БНТ
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ЕП реши да не снема имунитета на евродепутата от България Илхан Кючюк по препоръка на Комисията по правни въпроси.

Решението беше взето, след като Европейската прокуратура отправи искане във връзка с разследване за предполагаемо използване на средства.

В доклада на правната комисия се отбелязва, че разследването е било проведено под надзора на български европейски прокурор, който впоследствие е бил отстранен, а по-късно и признат от Колегията на Европейската прокуратура за виновен в тежко дисциплинарно нарушение.

#решение на ЕП #отказа #снемане на имунитета #евродепутат Илхан Кючюк

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