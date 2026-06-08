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Българският футболен съюз представи новото си лого и визуална идентичност

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Спорт
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Цветовете на българския трибагреник подчертават националната принадлежност.

Българският футболен съюз представи новото си лого и визуална идентичност
Снимка: Български футболен съюз
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Българският футболен съюз (БФС) официално представи новата си визуална идентичност - важна стъпка от стратегията за развитие на футбола в България в периода 2026-2030.

Тя е създадена като символ на модернизацията и развитието на футбола у нас и отразява стремежа на централата да изгради по-силна връзка с футболната общност, да постави развитието на младите таланти във фокуса на своята работа и да създаде устойчива основа за бъдещите поколения.

Логото е изградено върху шестоъгълна форма, вдъхновена от класическата футболна топка - универсален символ на играта. В неговия център са интегрирани инициалите БФС, а цветовете на българския трибагреник подчертават националната принадлежност и мисията на организацията.

Новата визуална система ще бъде въведена поетапно във всички комуникационни канали на БФС, дигиталните платформи, официалните документи и събитията на централата.

Представянето на новата идентичност е част от по-широката трансформация, заложена в стратегията за периода 2026-2030. Тя поставя акцент върху развитието на детско-юношеския футбол, националните отбори, подкрепата за клубовете, развитието на женския футбол и изграждането на единна методология за работа с младите таланти.

В основата на тази промяна стои ясната философия, че трябва не само да откриваме футболните таланти, а целенасочено да ги създаваме, развиваме и подготвяме за най-високото ниво.

#Български футболен съюз

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