Българският футболен съюз се включи в благотворителна кампания

Българският футболен съюз подкрепя благотворителната кампания в помощ на 2-годишната Натали-Ирен от Варна, която се бори с изключително рядкото генетично заболяване Метахроматична левкодистрофия. За лечението ѝ в чужбина е необходима огромна сума, а времето е решаващ фактор.

Към каузата вече се присъединяват клубове, футболисти и привърженици от цялата страна, доказвайки, че когато става въпрос за детски живот, футболът е по-силен от всяко съперничество.

"В доброто сме един отбор и всички носим екипа на надеждата", пишат от футболната централа.

Повече за кампанията вижте ТУК.