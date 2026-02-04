БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българският отбор се снима за късмет с идолите си преди европейското по спортна стрелба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Състезатели и треньори получиха пожелание за успех и от легендите, и от ръководството на Българския стрелкови съюз.

спортна стрелба, европейско първенство за юноши и девойки в Бургас
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Надеждите за златно бъдеще на българската спортна стрелба се снимаха за късмет до своите идоли и вдъхновители Мария Гроздева, Таню Киряков, Антоанета Костадинова и Весела Лечева преди участието си на домакинското Европейско първенство на въздушна пушка и въздушен пистолет в Бургас. Националният отбор на България, който ще представя страната ни в състезанията при юношите и девойките в първата част на шампионата, направи паметна снимка с легендите на любимия спорт.

По покана на президента на Българския стрелкови съюз Весела Лечева в церемонията по откриването на Европейското първенство се включиха двукратните ни олимпийски шампиони Мария Гроздева и Таню Киряков и олимпийската ни вицешампионка Антоанета Костадинова - за да бъдат показани пред талантите от цяла Европа като пример за подражание. Веднага след официалното откриване пък целият български отбор се събра за паметната снимка с Мария, Таню, Антоанета и самата Весела Лечева. Състезатели и треньори получиха пожелание за успех и от легендите, и от ръководството на Българския стрелкови съюз, и от кмета на Бургас Димитър Николов.

Ето кои състезатели ще представляват страната ни на домакинското Европейско първенство в Бургас при юношите и девойките - до 16 и до 18 г.

За България в състезанията до 18 г. ще участват: Александър Фильов, Антон Атанасов, Боряна Ангелова, Виктория Дякова, Габриел Дрянков, Деница Тошева, Десислава Денева, Димитър Итов, Ива Андонова, Марина Друмева, Николая Раденкова, Радослав Додов и Яница Запрянова.

За България в състезанията до 16 г. ще участват: Борис Димитров, Борислава Борисова, Валерия Димитрова, Даниел Делчевски, Дари Навущанова, Калоян Петков, Моника Панайотова, Никол Стоянова, Николета Коева, Памела Попова и Тина Христозова.

Европейското първенство при юношите и девойките продължава до 8 февруари. След това до 14 февруари в Бургас ще се излъчат и еврошампионите в различните дисциплини при младежите до 21 г.

Свързани статии:

Мария Гроздева, Таню Киряков и Антоанета Костадинова вдъхновиха бъдещето на европейската спортна стрелба в Бургас
Мария Гроздева, Таню Киряков и Антоанета Костадинова вдъхновиха бъдещето на европейската спортна стрелба в Бургас
Около 800 млади състезатели от близо 40 държави участват на...
Чете се за: 02:30 мин.
#Европейско първенство по спортна стрелба за юноши и девойки в Бургас 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
1
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
2
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
3
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
4
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не...
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
5
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Още

Спортни новини 04.02.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 04.02.2026 г., 20:50 ч.
София приема европейска купа по фехтовка София приема европейска купа по фехтовка
Чете се за: 01:47 мин.
Йордан Гълъбов: Отиваме с големи надежди на европейското първенство Йордан Гълъбов: Отиваме с големи надежди на европейското първенство
Чете се за: 03:10 мин.
Мария Гроздева, Таню Киряков и Антоанета Костадинова вдъхновиха бъдещето на европейската спортна стрелба в Бургас Мария Гроздева, Таню Киряков и Антоанета Костадинова вдъхновиха бъдещето на европейската спортна стрелба в Бургас
Чете се за: 02:30 мин.
Спортни новини 03.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 03.02.2026 г., 20:50 ч.
Павел Николов и Мирослав Минчев последователно подобриха националния рекорд на 200 м летящ старт по пистово колоездене Павел Николов и Мирослав Минчев последователно подобриха националния рекорд на 200 м летящ старт по пистово колоездене
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже?
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за...
Чете се за: 07:57 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев? СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ