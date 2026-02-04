Българският отбор се снима за късмет с идолите си преди европейското по спортна стрелба

Надеждите за златно бъдеще на българската спортна стрелба се снимаха за късмет до своите идоли и вдъхновители Мария Гроздева, Таню Киряков, Антоанета Костадинова и Весела Лечева преди участието си на домакинското Европейско първенство на въздушна пушка и въздушен пистолет в Бургас. Националният отбор на България, който ще представя страната ни в състезанията при юношите и девойките в първата част на шампионата, направи паметна снимка с легендите на любимия спорт.

По покана на президента на Българския стрелкови съюз Весела Лечева в церемонията по откриването на Европейското първенство се включиха двукратните ни олимпийски шампиони Мария Гроздева и Таню Киряков и олимпийската ни вицешампионка Антоанета Костадинова - за да бъдат показани пред талантите от цяла Европа като пример за подражание. Веднага след официалното откриване пък целият български отбор се събра за паметната снимка с Мария, Таню, Антоанета и самата Весела Лечева. Състезатели и треньори получиха пожелание за успех и от легендите, и от ръководството на Българския стрелкови съюз, и от кмета на Бургас Димитър Николов.

Ето кои състезатели ще представляват страната ни на домакинското Европейско първенство в Бургас при юношите и девойките - до 16 и до 18 г.

За България в състезанията до 18 г. ще участват: Александър Фильов, Антон Атанасов, Боряна Ангелова, Виктория Дякова, Габриел Дрянков, Деница Тошева, Десислава Денева, Димитър Итов, Ива Андонова, Марина Друмева, Николая Раденкова, Радослав Додов и Яница Запрянова.

За България в състезанията до 16 г. ще участват: Борис Димитров, Борислава Борисова, Валерия Димитрова, Даниел Делчевски, Дари Навущанова, Калоян Петков, Моника Панайотова, Никол Стоянова, Николета Коева, Памела Попова и Тина Христозова.

Европейското първенство при юношите и девойките продължава до 8 февруари. След това до 14 февруари в Бургас ще се излъчат и еврошампионите в различните дисциплини при младежите до 21 г.