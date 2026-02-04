БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мария Гроздева, Таню Киряков и Антоанета Костадинова вдъхновиха бъдещето на европейската спортна стрелба в Бургас

Около 800 млади състезатели от близо 40 държави участват на Европейското първенство с въздушно оръжие до 14 февруари

В спортна зала "Арена Бургас“ беше официално открито Европейското първенство по спортна стрелба с въздушно оръжие за младежи, юноши и девойки, което ще се проведе в морския град от 4 до 14 февруари. Шампионатът събира около 800 участници от близо 40 държави и е под егидата на Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба.

Церемонията беше открита от председателя на Българския стрелкови съюз и вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба Весела Лечева и кмета на Бургас Димитър Николов. Специални гости на събитието бяха двукратните олимпийски шампиони Мария Гроздева и Таню Киряков, както и сребърната олимпийска медалистка от Токио 2020 Антоанета Костадинова, които вдъхновиха младите състезатели със своето присъствие.

"Добре дошли в България – страна с дълбоки традиции и истински герои в спортната стрелба. Обръщам се към вас – бъдещето на този спорт. Следвайте примера на големите шампиони и вярвайте в пътя си“, заяви избраният председател на БОК Весела Лечева в приветствието си.

Кметът на Бургас Димитър Николов също приветства участниците, като изрази увереност, че градът ще бъде отличен домакин на престижното състезание.

"Това първенство събира бъдещето на спортната стрелба. Пожелавам честна надпревара, високи резултати и незабравими емоции“, каза Николов.

Генералният секретар на Европейската конфедерация по стрелба Яхор Алейник благодари на организаторите за отличната подготовка и подчерта традициите на България в стрелковия спорт. Поздравителен адрес към участниците беше изпратен и от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

По време на шампионата ще бъдат излъчени европейските шампиони в общо 54 финала – по 27 на въздушна пушка и въздушен пистолет във всички възрастови групи. България приема Европейско първенство по спортна стрелба за първи път от 30 години, като до момента страната ни е била домакин на континенталния шампионат общо четири пъти.

# Антоанета Костадинова #Таню Киряков #Спортна стрелба #мария гроздева

