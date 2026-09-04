Барселона изненада с две имена в състава за Шампионската лига

Барселона регистрира състава си за Шампионската лига през сезон 2026/2027, като сред избраниците се открояват имената на двама млади футболисти – Хамза Абделкарим и Джеси Бисиву. Двамата попаднаха в основния списък "А“, въпреки че на клубно ниво продължават да бъдат част от Барса Атлетик.

Причината за любопитното решение се крие в правилата на УЕФА. Абделкарим и Бисиву все още не отговарят на изискванията, които позволяват на младите футболисти да бъдат включени в по-гъвкавия списък "Б“.

Според регламента играчът трябва да е прекарал определен период в школата или клуба, за да получи такъв статут. Нито Абделкарим, нито Бисиву покриват необходимите критерии към момента и затова Барселона трябваше да използва две от местата в 25-членния списък "А“, за да може да разчита на тях в Шампионската лига.

Това обаче не означава, че двамата са окончателно промотирани в първия състав. Те ще продължат да играят за Барса Атлетик във вътрешните турнири, съответно с номера 29 и 27.

Различна е ситуацията с Брайън Фариняс. 20-годишният полузащитник отговаря на критериите за футболист, развиван в клуба, и може да бъде добавен в списък "Б“. Фариняс вече е регистриран с номер 4 за първия отбор в Ла Лига, докато в Шампионската лига ще носи №28.

Сред отсъстващите от европейския състав се откроява Рууни Барджи. Шведското крило получи тежка контузия в коляното, претърпя операция и ще пропусне целия сезон.

Така включването на Абделкарим и Бисиву сред 25-те футболисти в списък "А“ е продиктувано преди всичко от регистрационните правила на УЕФА, а не от промяна в статута им в първия отбор на Барселона.