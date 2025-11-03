Барселона проявява интерес към Хари Кейн

Испанският Барселона, който възнамерява да привлече нов нападател през следващото лято, предвид почти сигурната раздяла с Роберт Левандовски, е набелязал и английския футболист на Байерн Мюнхен Хари Кейн в списъка си с потенциални цели.

В договора на Кейн има освобождаваща клауза на стойност 65 милиона евро, така че Барселона знае точно колко ще трябва да плати, ако иска нападателя в редиците си.

Английският национал е наясно с интереса от каталунския гранд, въпреки че няма да вземе решение за бъдещето си преди края на сезона, твърди испанският вестник "Спорт".

Хари Кейн обаче би настоявал за значителна заплата, вероятно подобна на 25-те милиона евро годишно, които получава в момента в Байерн Мюнхен - сума, която каталунците биха се затруднили да достигнат, предвид продължаващите финансови проблеми на клуба.