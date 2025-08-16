БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Барселона се справи без проблеми с 9 от Майорка на старта на Ла Лига

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Шампионът на Испания зададе темпото в първенството с класически успех.

ФК Барселона
Снимка: БТА
Барселона започна новия сезон в Испания с убедителна победа с 3:0 като гост срещу Майорка. Шампионите не срещнаха трудности срещу домакините, които играха повече от едно полувреме с девет футболисти.

Рафиня с удар отблизо и асистенция на Ламин Ямал откри головата сметка за каталунците през кампанията с попадението си още в седмата минута. В 23-ата Феран Торес също се разписа във вратата на Майорка.

Само десет минути след това Ману Моралес получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки домакините в намален състав. Ведат Мурики също беше отстранен от терена в 39-ата минута след грубо нарушение и намеса на системата за видео арбитраж.

В допълнителното време Гави изведе Ямал и той оформи класическия успех в полза на Барса.

