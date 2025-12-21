БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Барселона се справи с десетима от Виляреал

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Каталунците спечелиха гостуването си с голове на Рафиня и Ламин Ямал.

Барселона
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Барселона победи Виляреал с 2:0 в мач от 17-ия кръг на Ла Лига. Домакините играха с човек по-малко след 40-ата минута след червен картон на Ренато Вейга.

Каталунците получиха дузпа в 10-ата минута на "Естадио де ла Керамика" във Виляреал. Санти Комесаня фаулира Рафиня и именно бразилецът бе точен от бялата точка.

Полузащитникът можеше да удвои головата си сметка в 16-ата минута, но стреля в напречната греда с шут извън наказателното поле.

В ответната атака Жул Кунде изпрати топката в собствената си врата, но попадението бе отменено заради засада на Серхио Кардона.

В 39-ата минута домакините останаха с човек по-малко заради червен картон на Ренато Вейга. Защитникът фаулира Ламин Ямал.

След почивката възпитаниците на Ханзи Флик се възползваха от численото си предимство и удвоиха аванса си. Ламин Ямал бе най-съобразителен при разбъркване в пеналтерията.

Жоан Гарсия се поздрави със суха мрежа след спасени удари на Рафа Марин и Жорж Микаутадзе.

Барселона оглавява класирането с актив от 46 точки. Виляреал остава на 4-ата позиция в подреждането с 35 пункта.

В ранния мач от деня Атлетико Мадрид спечели гостуването си на Жирона с 3:0.

Свързани статии:

Без проблеми за Атлетико Мадрид срещу Жирона
Без проблеми за Атлетико Мадрид срещу Жирона
Мачът завърши с класическо 3:0, а за "дюшекчиите" точни бяха Коке,...
Чете се за: 01:27 мин.
#Ла Лига 2025/26 # Барселона #Виляреал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Футбол

Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.
Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите
Чете се за: 01:52 мин.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Довиждане Довиждане
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация? Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци -...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ