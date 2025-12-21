Барселона се справи с десетима от Виляреал

Барселона победи Виляреал с 2:0 в мач от 17-ия кръг на Ла Лига. Домакините играха с човек по-малко след 40-ата минута след червен картон на Ренато Вейга.

Каталунците получиха дузпа в 10-ата минута на "Естадио де ла Керамика" във Виляреал. Санти Комесаня фаулира Рафиня и именно бразилецът бе точен от бялата точка.

Полузащитникът можеше да удвои головата си сметка в 16-ата минута, но стреля в напречната греда с шут извън наказателното поле.

В ответната атака Жул Кунде изпрати топката в собствената си врата, но попадението бе отменено заради засада на Серхио Кардона.

В 39-ата минута домакините останаха с човек по-малко заради червен картон на Ренато Вейга. Защитникът фаулира Ламин Ямал.

След почивката възпитаниците на Ханзи Флик се възползваха от численото си предимство и удвоиха аванса си. Ламин Ямал бе най-съобразителен при разбъркване в пеналтерията.

Жоан Гарсия се поздрави със суха мрежа след спасени удари на Рафа Марин и Жорж Микаутадзе.

Барселона оглавява класирането с актив от 46 точки. Виляреал остава на 4-ата позиция в подреждането с 35 пункта.

В ранния мач от деня Атлетико Мадрид спечели гостуването си на Жирона с 3:0.