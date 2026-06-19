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Бащата на Лионел Меси се възстановява от здравословен проблем

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Спорт
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Това съобщиха от семейството на аржентинеца чрез отворено писмо.

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Снимка: AP Photo

Бащата на световната футболна звезда Лионел Меси „се възстановява от здравословен проблем и въпросната ситуация „се развива благоприятно“, съобщи семейството му в изявление в четвъртък.

Спекулациите за задравословното състояние на Хорхе Меси се засилиха, след като Лео Меси избърса сълзите си с фланелката, след като отбеляза първия гол на Аржентина срещу Алжир на Световното първенство. Меси каза, че плаче по лична причина, несвързана със спорта, и че е преминал през трудни дни.

В отворено писмо до медиите от днес семейство Меси обяснява, че Хорхе е „под медицинско наблюдение“ и помоли обществеността, медиите и феновете да уважат деликатността на момента и да не проявяват нездрав интерес към ситуацията. В писмото не се съобщава от какво естество е „медицинският проблем“.

Здравето на един човек и спокойствието на околните не трябва да бъдат обект на спекулации или на безотговорен медиен интерес“, заяви семейството. „Затова Ви молим да имате нужното уважение към ситуацията. В светлината на версиите, слуховете и спекулациите, които се разпространиха през последните часове, семейството желае да изрази дълбокото си безпокойство от липсата на чувствителност, уважение и скрупули, с които някои хора са се отнесли към строго личен и семеен въпрос“, се казва още в писмото и завършва: „Само и единствено най-близките му роднини имат реална и точна информация за състоянието на Хорхе Меси".

Аржентина – световен шампион от 2022-а година, продължава защитата на титлата си в понеделник, когато срещеу Австрия ще изиграе втората си среща в група J.

#Национален отбор на Аржентина по футбол #Мондиал 2026 # Лионел Меси #Хорхе Меси

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