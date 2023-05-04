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Баскетболистът на Балкан Илиян Пищиков спечели приза "Рачо Колев – едно сърце, една игра"

от БНТ
14:28, 04.05.2023
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Гардът на националния отбор на България за младежи и Балкан (Ботевград) Илиян Пищиков спечели приза „Рачо Колев – едно сърце, една игра” за най-добър млад български баскетболист за сезон 2022/2023 (играчи, които не са навършили 22 години или родени след 30.04.2001 г.).

192-сантиметровият талант е деветият баскетболист, който ще получи отличието, съобщиха организаторите. Пищиков наследява Емил Стоилов, Константин Костадинов, Лъчезар Димитров, Цветомир Чернокожев, Иван Алипиев, Александър Везенков (4 награди), Димитър Димитров и Станимир Маринов.

В анкетата „Рачо Колев – едно сърце, една игра” взеха участие представители на 10 медии. Пищиков бе безапелационен и събра 22 точки, като изпревари с 8 миналогодишния победител Емил Стоилов от Менорка. Трети е Иван Спиров от Черно море Тича с 6.

Ето и класацията:
Илиян Пищиков, Балкан 22
Емил Стоилов, Менорка 14
Иван Спиров, Черно море Тича 6
Дамян Минков, ЦСКА 4
Виктор Гергов, ЦСКА 4
Александър Гавалюгов, Балкан 2
Васил Попов, Рилски спортист 2
Константин Костадинов, Паленсия 2
Георги Герганов, Ямбол 2
Мартин Йорданов, Черно море Тича 2

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#Илиян Пищиков
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