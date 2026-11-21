Спартак Плевен подхвана нова серия в НБЛ. Съставът на Желко Лукаич матира над Ботев Академик с 87:75 в среща от седмия кръг, която се изигра в зала „Балканстрой“. „Синьо-белите“ постепенно наложиха волята си в хода на мача, а в последната част довършиха започнатото, спирайки рейда на баскетболистите на Давид Мазур от четири последователни успеха в родния елит.

В игра за „жълто-черните“ се завърна Васил Бачев.

На сметката на „синьо-белите“ личат пет победи и две загуби, с колкото е и отборът от Пловдив. На 5 декември Спартак ще пътува до Перник за мач с Миньор 2015, а ден по-рано Ботев ще спори с Локомотив в първия дуел за Пловдив през сезона.

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Началните минути предложиха гонитба. Гостите удариха първи чрез Шон Мур и се озоваха на лидерската позиция. Постепенно Джейлън МакКлауд и Роли Устър обединиха усилия, за да могат домакините да намерят пътя към обрата за аванс от 2 точки в края на дебютната част.

„Синьо-белите“ влязоха в още по-добър ритъм на старта на втория период, когато се стигна и до първа двуцифрена разлика, изкована основно от Алекс Симеонов и Устър. Последва кратък подем за „жълто-черните“, но спартаклии не дадоха заден ход и се прибраха в съблекалнята при 44:37,

Нов импулс, осигурен от Ди Кю Никълъс, Радосав Спасоевич и Васил Бачев, предостави възможността на пловдивския отбор да погледне смело към обрата. Тимът от Плевен намери решение и на този щурм, като Александър Матушев и МакКлауд взеха нещата в свои ръце, за да го тласнат с актив от 11 точки след 30 минути игра.

Тре Уилямс пое щафетата за начало на последната част, в която участникът в Европейската северна лига наложи още по-сериозно надмощие. До финалната сирена гостите не намериха начин за още един опит да си стъпят на краката и успехът остана в плевенския лагер.

Роли Устър (9 борби) и Александър Матушев се откроиха за Спартак с по 18 точки. Джейлън МакКлауд се разписа с 16, Тре Уилямс регистрира 10 и 7 овладени под двата ринга топки.

Николай Михайлов отвърна с 18 точки и 12 борби за Ботев. Васил Бачев завърши с 15 точки, Радосав Спасоевич навъртя 12 и 7 овладени под двата ринга топки.