Рилски спортист постигна драматична домакинска победа над Берое с 64:63 (17:24, 18:12, 12:16, 17:11) в двубой от шестия кръг на женското баскетболно първенство. Срещата в "Арена СамЕлион“ в Самоков предложи множество обрати, а победителят беше определен едва в заключителните секунди.

С успеха баскетболистките на Рилски спортист нанесоха второ поражение на старозагорския тим от началото на сезона и записаха четвъртата си победа в пет изиграни срещи.

Берое започна по-уверено двубоя и спечели първата четвърт с 24:17. Гостенките продължиха да поддържат преднината си и през втория период, но домакините постепенно намериха своя ритъм и намалиха изоставането си само до една точка на почивката - 35:36.

След подновяването на играта Рилски спортист осъществи обрат и поведе с 42:37. Последваха няколко смени на водачеството, а Берое успя да си върне инициативата и влезе в заключителната четвърт с аванс от пет точки при 52:47.

Последните десет минути предложиха сериозна интрига. Две минути и половина преди финалната сирена старозагорки водеха с 63:58 и изглеждаха близо до победата.

Домакините обаче демонстрираха характер в решаващите моменти. Рилски спортист затегна защитата си и не позволи на съперника да отбележи повече точки, като отговори със серия от 6:0.

Герой за самоковския тим се превърна Габриела Николова, която реализира победния кош само 11 секунди преди края и оформи крайното 64:63.

Мари Кенембени беше сред най-полезните състезателки за победителките, като записа „дабъл-дабъл“ от 16 точки и 10 борби. Габриела Николова също завърши с 16 точки, към които добави 7 борби, а Деница Манолова допринесе с още един „дабъл-дабъл“ – 12 точки и 10 борби.

За Берое най-резултатна беше Британи Никол Отри с 21 точки и 7 борби, докато Кая Харисън се отчете с 19 точки и 5 борби.

В следващия кръг на първенството Рилски спортист ще гостува на Локомотив София на 28 ноември.

Берое ще почива в шампионата, а следващият му двубой в първенството е на 4 декември, също срещу Локомотив София. Преди това старозагорки ще приемат хърватския Трешневска 2009 на 25 ноември в среща от Адриатическата лига за жени.

Следващите двубои на Берое и шампиона Монтана 2003 в международната надпревара са предвидени за декември.