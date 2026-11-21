Двама български специалисти, отлично познаващи младите таланти в региона, са избрани от легендарния Пини Гершон - директор на програма „Развитие“ и Людмил Хаджисотиров - главен треньор на програмата, да работят с повиканите баскетболисти на третия национален камп за момчета в Бургас.

Юлиан Радионов е добре познато име в българския баскетбол. Дългогодишен плеймейкър на мъжкия национален отбор на България, участник на Евробаскет 2005, трикратен шампион на страната и четирикратен носител на Купата на България с Лукойл Академик и Черно море.

Радионов е част от националния отбор и в периода, когато негов селекционер е Пини Гершон. Сега двамата отново се срещат в името на българския баскетбол, но вече с друга мисия - развитието на следващото поколение национални състезатели. След края на активната си състезателна кариера Юлиан Радионов се посвещава на треньорската професия. Натрупва опит и в Япония, където работи с подрастващи баскетболисти, а през последните години се завръща в родния Бургас и продължава да работи за изграждането на млади таланти.

Стоян Даракчиев години наред работи с подрастващите в Локомотив (Горна Оряховица) и познава отлично перспективните баскетболисти от регион „Изток“. От четири месеца Даракчиев е старши треньор в БК Вълци Разград, където работи със състезатели в различни възрастови групи - от 13-годишни до юноши до 19 години, както и с мъжкия отбор.

Един от основните принципи на програма „Развитие“ е, че инвестицията в бъдещите национални състезатели трябва да върви ръка за ръка с развитието на българските треньори, пишат от Българската федерация по баскетбол на официалния си сайт.

От централата отправиха покана към всички треньори от Бургас и региона да посетят заниманията в зала „Нефтохимик“.