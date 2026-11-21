Левски сложи край на серията си от шест поредни загуби в НБЛ този сезон. На свой терен “сините” победиха Берое след 93:91 в среща от седмия кръг в родния елит.

Столичани са с баланс от 1-6, какъвто имат и старозагорци.

Патрик Емилиан, Кръстомир Михов и Милен Захариев помогнаха за по-добрия старт на гостите. Домакините постепенно настроиха мерника зад дъгата чрез Кейвион МакКлейн, Седариан Рейнс и Даниел Хинков, давайки тон на домакините за пълен обрат и аванс от 6 точки в края на дебютната част.

МакКлейн и Хинков бяха в основата на това „сините“ да се отскубнат с двуцифрена разлика във втория период. Макар и опитите на столичния тим да остане в ролята на лидер, Кристиян Желев, Момчил Кадиев, Емилиен и Михов се постараха старозагорския отбора да обърне хода на събитията за 53:48 на голямата почивка.

Кадиев, Емилиен и Михов позволиха на „зелено-белите“ да мечтаят за двуцифрена преднина при подновяването на играта. МакКлейн бе в основата на нов подем за столичния тим, но гостите имаха достатъчно оръжия да го удържат за разлика от 3 точки в края на третата част.

Кевиън Макклейн бе над всички за Левски с 27 точки, от които 5 тройки, плюс 7 асистенции. Даниел Хинков добави 17. Седариан Рейнс се отчете с 16 точки и 5 борби.

Патрик Емилиен бе най-добър за Берое с 28 точки и 9 асистенции. Кръстомир Михов финишира с 16 и 7 борби. Момчил Кадиев остана с 13 точки и 7 асистенции.

На 5 декември Левски ще спори с Ямбол, докато Берое ще излезе срещу Черно море.