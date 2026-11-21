Миньор 2015 продължава да е под пара от началото на сезона в НБЛ и все още не знае какво е загуба. Момчетата на Ивица Вукотич се наложиха над ЦСКА със 102:81 в мач от седмия кръг, който се изигра в Арена IZZY. Първото полувреме даде предпоставки, че срещата ще бъде оспорвана, но "чуковете" наклониха везните в своя полза през второто, което спечелиха с 51:34 и нанесоха шесто поредно поражение в елита за играчите на Йордан Бозов. "Жълто-черните" изковаха своето предимство при борбата, спечелена с 52:39.

Извън редиците на тима от Перник бе Алекс Уандие, докато за "червените" повторно дебютира Владимир Нанкински, а първи двубой след своето завръщане изигра Виктор Гергов.

Така "чуковете" продължават с пълен актив от седем победи. От своя страна "армейците" имат един успех и шест поражения. На 5 декември Миньор ще приеме Спартак Плевен, а ЦСКА ще спори с Ботев 2012 в Ботевград.

Георги Боянов и Игор Кесар се оказаха главните герой за шеметния старт на гостите, които на бърза ръка протегнаха ръка към двуцифрената разлика. Домакините намериха своите реализатори в лицето на Боян Кьосев и Иван Димитров, отговаряйки подобаващо, но Джйрмейн Хед и Димитрие Малишич спряха устрема им, давайки аванс от 6 точки на „чуковете“ в края на дебютната част.

Макар и да нямаше спомен вкарването през втория период, „жълто-черните“ държаха съдбата си в свои ръце и във втория период. Мартин Русев и Иван Димитров бяха в основата на нов „червен“ подем, но тимът от Перник не се огъна за 51:47 на голямата почивка.

Кьосев и Димитров дадоха да се разбере, че „армейците“ имат сили нов щурм в хода на второто полувреме, стопявайки изоставането си само до 3 точки. Бърз отговор, дело на Ерик Димитров, доведе до ново спокойствие и разлика от 10 точки в края третата част.

Димитрие Малишич и Лъчезар Тошков окончателно осигуриха нови спокойни минути на гостите на старта на финалната десетка, когато авансът им стана още по-застрашителен. Този път „червените“ не успяха да реагират и „чуковете“ си тръгнаха с успеха.

Игор Кесар се отличи за Миньор с 22 точки и 12 борби. Джърмейн Хед остана на крачка от трипъл-дабъл, отчитайки се с 21, 8 овладени под двата ринга топки и 9 асистенции. Георги Боянов (15 овладени под двата ринга топки) и Димитрие Малишич (7 овладени под двата коша топки) реализираха по 18, Лъчезар Тошков записа 12 точки, 5 борби и 10 завършващи подавания.

Боян Кьосев бе над всички за ЦСКА с 21 точки. Мартин Русев приключи със 17 и 5 борби, Иван Димитров има 14 и 6 овладени под двата коша топки. Нана Антуи-Боасиако финишира с 12 и 12 овладени под двата ринга топки.