Балкан запази своя пълен актив в НБЛ. Действащите шампиони не срещнаха никакви проблеми срещу Политехника след внушителното 114:75 в мач от седмия кръг. В зала "Дупница" момчетата на Богдан Караичич усетиха само през първата част, завършила наравно, но впоследствие властваха с пълна сила за шести последователен успех, като същевременно нанесоха седмо поредно поражение в шампионата на играчите на Александър Дагичевич. Най-осезаемо за балканци бе предимството под коша, където доминираха след 41:23, като направиха и 13 грешки срещу цели 23 за "лилаво-оранжевите".

Така тимът от Ботевград продължава да не познава вкуса на поражението, като има шест успеха и мач по-малко, а дебютантът в първенството е със седем загуби и все още не познава вкуса на победата. На 4 декември Балкан ще приеме Рилски спортист. От своя страна Политехника ще гостува на Шумен ден по-рано.

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Взимането на превес се оказа трудна задача и за двата тима в началото. Докато Улриш Шомше, Димитър Димитров и Александър Стоименов бяха отговорни за повечето точки на гостите, Филип Бошкович и Мартин Коцев отговаряха за домакините. Така светлинното табло светеше при 22:22 след 10 минути игра.

Серия от 16:2, дело основно на Джаванте МакКой и Николай Грозев, вдъхнови „зелените“ на бърза ръка да сложат край на статуквото във втората част. Гласпър бе единственият светъл лъч за домакините в нападение, а присъствието на Павлин Иванов, Гаел Бониля и Стоименов бе достатъчно за балканци да се изстрелят при 59:37 на голямата почивка.

Участникът в Еврокъп обезсмисли всякаква интрига при подновяването на играта, когато само трупаше разлика и до края по-интересното беше с колко ще спечели.

Александър Стоименов поведе листата на реализаторите за Балкан с 18 точки и 5 борби. Константин Тошков реализира 15, Джаванте МакКой наниза 14 точки, Мартин Сотиров и Гаел Бониля имат по 13. Дейвид Окуера завърши с 11, 6 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Иван Спиров вкара 10.

Ландън Гласпър се отличи за Политехника с 28 точки. Филип Божкович приключи с 24 и 5 борби, Мартин Коцев е с 13 и 6 овладени под двата ринга топки.