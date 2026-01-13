Белгиец ще запълва пробойните в Монако

Монако взе мерки относно ситуацията, свързана с многото контузиите. „Монегаските“ осъществиха входящ трансфер. Участникът в Лига 1 се подсили с Ваут Фас, обявиха официално от клуба. Белгиецът ще играе под наем с екипа на отбора от Княжеството до края на сезона, като в договора му има опция за закупуване на стойност между 5 и 10 милиона евро в зависимост от неговото представяне.

Защитникът идва от Лестър, където има изиграни 854 минути в Чемпиъншип. но редовно е викан от селекционера Рюди Гарсия в националния тим на Белгия. Преди това бе част от френския Реймс.

Монако бързаше да завърши сделката, за да може да разчита на Ваут Фас още този петък в мача срещу Лориен от Лига 1. В момента треньорът на Монако Себастиен Поконьоли може да разчита само на един здрав типичен централен защитник - Ерик Дайър, като Тило Керен е наказан, а Кристиан Мависа и Мохамед Салису са контузени.