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Белгия поверява националния тим на Марк ван Бомел

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Спорт
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49-годишният нидерландец ще подпише договор с „червените дяволи".

четвъртата поредна загуба волфсбург коства поста марк ван бомел
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Марк ван Бомел е все по-близо до поста селекционер на националния отбор на Белгия. Според информация на белгийското издание Nieuwsblad, 49-годишният нидерландец ще подпише договор с „червените дяволи“, който ще бъде в сила до Европейското първенство през 2028 година.

Ван Бомел има впечатляваща кариера като футболист, като бе част от националния тим на Нидерландия, достигнал до финала на Световното първенство през 2010 година. В клубната си кариера носи екипите на Фортуна Ситард, ПСВ Айндховен, Барселона, Байерн (Мюнхен) и Милан.

След края на състезателната си кариера той премина към треньорската професия, като води ПСВ Айндховен, Волфсбург и белгийския Антверпен. Именно с Антверпен постигна най-големия си успех, извеждайки тима до шампионската титла и Купата на Белгия. От 2024 година насам Ван Бомел е без клубен ангажимент.

На селекционерския пост той трябва да наследи французина Рюди Гарсия, който беше освободен, въпреки че класира Белгия за четвъртфиналите на Световното първенство в Северна Америка.

#национален отбор на Белгия по футбол #Марк ван Бомел

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