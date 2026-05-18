Берое и Септември София в директна битка за спасение

Берое приема Септември София в един от най-важните двубои от 36-ия кръг на Първа лига. Срещата от групата на изпадащите е насрочена за утре от 19:30 часа и може да се окаже решаваща в битката за оцеляване.

Старозагорци имат крехък аванс от две точки пред столичния тим, но евентуално поражение може да ги изпрати в зоната за бараж и да усложни сериозно задачата им преди последния кръг.

В борбата за спасение остават още Спартак Варна и Добруджа. Варненци гостуват на вече изпадналия Монтана и ще търсят задължителни точки, докато добруджанци приемат Ботев Враца в Добрич. Тимът на Тодор Симов вече си гарантира мястото в елита и до края ще се опита единствено да запази деветата позиция.

Интригата в дъното на таблицата остава максимална, тъй като четирите отбора, замесени в битката за оставане, са събрани само в рамките на четири точки. Берое е с 34 точки, Септември София и Спартак Варна имат по 32, а Добруджа е с 31.

Програмата до края изглежда най-тежка за столичани, които след гостуването си в Стара Загора ще посрещнат именно Добруджа в директен сблъсък в последния кръг.