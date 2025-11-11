Берое впечатли с драматичен обрат в дебюта си в Европа

Берое (Стара Загора) впечатли с драматичен обрат в дебюта си в европейските клубни турнири по волейбол (мъже), надделявайки над Слован Братислава с 3:2 гейма в първи мач от 1/32-финалите на "Чалъндж къп".



Под ръководството на треньора Мирослав Живков, старозагорци показаха характер, след като изоставаха с 0:2. Отделните части завършиха 18:25, 25:27, 25:17, 25:14, 15:11.

Срещата в зала "Иван Вазов" бе изпълнена с обрати и напрежение, а домакините успяха да зарадват публиката с впечатляващ обрат. Беройци започнаха сковано, губейки първия гейм с 18:25. Вторият сет бе много по-оспорван – при 25:24 имаха геймбол, но загубиха следващите три точки и отстъпиха с 25:27.

След това обаче играта на старозагорци се стабилизира. Третият гейм бе спечелен убедително с 25:17, а в четвъртия тимът изнесе истинско шоу и затвори с 25:14. В тайбрека Берое показа класата си и завърши с 15:11.

Реваншът е на 19 ноември в Братислава, където беройци ще се опитат да затвърдят впечатляващото си представяне.