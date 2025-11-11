БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на...
Чете се за: 03:45 мин.
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона...
Чете се за: 01:50 мин.
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Берое впечатли с драматичен обрат в дебюта си в Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Под ръководството на треньора Мирослав Живков, старозагорци показаха характер, след като изоставаха с 0:2 гейма.

ВК Берое
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Берое (Стара Загора) впечатли с драматичен обрат в дебюта си в европейските клубни турнири по волейбол (мъже), надделявайки над Слован Братислава с 3:2 гейма в първи мач от 1/32-финалите на "Чалъндж къп".

Под ръководството на треньора Мирослав Живков, старозагорци показаха характер, след като изоставаха с 0:2. Отделните части завършиха 18:25, 25:27, 25:17, 25:14, 15:11.

Срещата в зала "Иван Вазов" бе изпълнена с обрати и напрежение, а домакините успяха да зарадват публиката с впечатляващ обрат. Беройци започнаха сковано, губейки първия гейм с 18:25. Вторият сет бе много по-оспорван – при 25:24 имаха геймбол, но загубиха следващите три точки и отстъпиха с 25:27.

След това обаче играта на старозагорци се стабилизира. Третият гейм бе спечелен убедително с 25:17, а в четвъртия тимът изнесе истинско шоу и затвори с 25:14. В тайбрека Берое показа класата си и завърши с 15:11.

Реваншът е на 19 ноември в Братислава, където беройци ще се опитат да затвърдят впечатляващото си представяне.

#ВК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
1
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
2
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
3
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
4
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
5
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
6
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Европейски волейбол

Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо
Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо
Владимир Гърков над всички при успеха на Сен Назер над Шомон във Франция Владимир Гърков над всички при успеха на Сен Назер над Шомон във Франция
Чете се за: 01:00 мин.
Християн Димитров и Самуил Вълчинов допринесоха за успеха на Консар Равена в италианската Серия А2 Християн Димитров и Самуил Вълчинов допринесоха за успеха на Консар Равена в италианската Серия А2
Чете се за: 01:00 мин.
Кой, ако не той? Александър Николов даде тон за нова победа на Лубе в Италия Кой, ако не той? Александър Николов даде тон за нова победа на Лубе в Италия
Чете се за: 02:10 мин.
Мартин Атанасов с 8 точки при загуба на Монца Мартин Атанасов с 8 точки при загуба на Монца
Чете се за: 00:45 мин.
Владимир Гърков бе най-резултатен за нов успех на Сен Назер във Франция Владимир Гърков бе най-резултатен за нов успех на Сен Назер във Франция
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника" ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Домашен арест за 19-годишния Николай, врязал се с кола в заведение...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ