Берое взе ценна победа в борбата за оцеляване срещу Монтана след гол от дузпа

Берое победи Монтана с 1:0 като гост в среща от 27-ия кръг на Първа лига и направи важна крачка в борбата за оставане в елита.

Единственото попадение на стадион "Огоста“ реализира резервата Марко Борнини в 55-ата минута от дузпа. С успеха старозагорци събраха 22 точки и се изкачиха на 14-ото място, изпреварвайки Септември, докато Монтана остава на дъното с 16.

Домакините започнаха по-активно и още в първите минути създадоха две добри възможности. Филип Ежике и Александър Тодоров обаче не успяха да преодолеят вратаря Жауме Валенс, който се намеси решително.

Берое отговори с опасен пряк свободен удар, а в началото на втората част стигна до решаващия момент в мача. Хуанка Пинеда бе фаулиран в наказателното поле от Антон Тунгаров и съдията Георги Кабаков отсъди дузпа. Зад топката застана Марко Борнини, който реализира хладнокръвно за 0:1.

Малко по-късно именно Борнини имаше шанс да удвои аванса на гостите, но ударът му бе блокиран. Монтана опита да реагира и стигна до добра ситуация чрез Петър Атанасов, но Валенс отново бе на мястото си.

В края на двубоя Берое остана с човек по-малко, след като Сантяго Брунели получи втори жълт картон. Въпреки това гостите удържаха натиска, а в последните секунди дори вратарят на Монтана Марсио Роса се включи в атака, но без успех.

В следващия кръг Берое приема ЦСКА, докато Монтана гостува на Арда в Кърджали.