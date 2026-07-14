Бешикташ привлече Леандро Тросар от шампиона Арсенал

Арсенал официално потвърди раздялата с Леандро Тросар, който ще продължи кариерата си в Бешикташ. Белгийският национал напуска шампиона на Англия след три сезона на „Емиратс“, а според турските медии договорът му с истанбулския клуб ще бъде за срок от три години.

Крилото вече е получило разрешение да отпътува за Истанбул, където ще премине задължителните медицински прегледи, преди да финализира трансфера си. От Бешикташ обявиха, че футболистът ще пристигне на летище "Ататюрк“, след което ще подпише своя контракт.

По информация на английските медии Арсенал ще получи около 17 милиона паунда за 31-годишния белгиец.

Тросар оставя сериозна следа с екипа на „артилеристите“, за които записа 174 мача и реализира 36 попадения. През изминалия сезон той допринесе за шампионската титла на лондончани с 8 гола и 11 асистенции в 50 срещи във всички турнири. Тимът на Микел Артета достигна и до финала на Шампионската лига, където отстъпи на Пари Сен Жермен след изпълнение на дузпи.

След продажбата на белгиеца ръководството на Арсенал вече работи по привличането на нов офанзивен футболист. Сред спряганите имена за заместник на Тросар са Морган Роджърс, Брадли Баркола и Христос Цолис.