Бетис разгроми Овиедо и продължава да мечтае за Шампионската лига

Реал Бетис постигна убедителна победа с 3:0 над Овиедо и затвърди петото си място в класирането на Ла Лига, като запази шансовете си за участие в Шампионската лига през следващия сезон.

Макар да не изигра най-силния си мач през кампанията, тимът от Севиля демонстрира впечатляваща ефективност в нападение и наказа всяка грешка на съперника. В основата на успеха бе офанзивното трио Кучо Ернандес, Абде и Антони, които създадоха сериозни проблеми на защитата на гостите.

Овиедо започна по-активно и още в първите секунди създаде опасност чрез Илиас Чайра, но постепенно домакините наложиха контрол върху срещата. Въпреки първоначалните колебания, Бетис откри резултата след добра комбинация, завършена от Кучо Ернандес, който се възползва от неорганизираната защита на съперника.

До почивката севилци удвоиха аванса си след бърза контраатака, при която Антони и Абде комбинираха отлично, а мароканецът завърши хладнокръвно.

След паузата картината на терена не се промени съществено. Овиедо опита да се върне в мача, но попадение на Вињас бе отменено след намеса на ВАР. Това окончателно пречупи гостите, а Бетис се възползва от пространствата и стигна до нов гол – този път Кучо Ернандес оформи крайния резултат след поредна добре организирана атака.

С успеха Бетис продължава да гледа към местата, даващи право на участие в Шампионската лига, макар съдбата му да зависи и от резултатите на преките конкуренти. Овиедо от своя страна остава в тежка ситуация и е все по-близо до изпадане във втора дивизия.