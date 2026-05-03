БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бетис разгроми Овиедо и продължава да мечтае за Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Ефективността в атака донесе убедителен успех на севилци, докато гостите са все по-близо до изпадане

Бетис разгроми Овиедо и продължава да мечтае за Шампионската лига
Слушай новината

Реал Бетис постигна убедителна победа с 3:0 над Овиедо и затвърди петото си място в класирането на Ла Лига, като запази шансовете си за участие в Шампионската лига през следващия сезон.

Макар да не изигра най-силния си мач през кампанията, тимът от Севиля демонстрира впечатляваща ефективност в нападение и наказа всяка грешка на съперника. В основата на успеха бе офанзивното трио Кучо Ернандес, Абде и Антони, които създадоха сериозни проблеми на защитата на гостите.

Овиедо започна по-активно и още в първите секунди създаде опасност чрез Илиас Чайра, но постепенно домакините наложиха контрол върху срещата. Въпреки първоначалните колебания, Бетис откри резултата след добра комбинация, завършена от Кучо Ернандес, който се възползва от неорганизираната защита на съперника.

До почивката севилци удвоиха аванса си след бърза контраатака, при която Антони и Абде комбинираха отлично, а мароканецът завърши хладнокръвно.

След паузата картината на терена не се промени съществено. Овиедо опита да се върне в мача, но попадение на Вињас бе отменено след намеса на ВАР. Това окончателно пречупи гостите, а Бетис се възползва от пространствата и стигна до нов гол – този път Кучо Ернандес оформи крайния резултат след поредна добре организирана атака.

С успеха Бетис продължава да гледа към местата, даващи право на участие в Шампионската лига, макар съдбата му да зависи и от резултатите на преките конкуренти. Овиедо от своя страна остава в тежка ситуация и е все по-близо до изпадане във втора дивизия.

#ФК Реал Овиедо #Ла Лига 2025/26 #ФК Реал Бетис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
2
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
3
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
4
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери,...
Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян
5
Търсят решение за изграждане на временен път в района на...
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
6
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Футбол

Винисиус отложи титлата на Барселона с два шедьовъра срещу Еспаньол
Винисиус отложи титлата на Барселона с два шедьовъра срещу Еспаньол
Интер е шампион на Италия! "Нерадзурите“ подчиниха Парма и триумфираха със Скудетото №21 Интер е шампион на Италия! "Нерадзурите“ подчиниха Парма и триумфираха със Скудетото №21
Чете се за: 02:42 мин.
Волфсбург се спаси частично, но остави интригата жива в битката за оцеляване Волфсбург се спаси частично, но остави интригата жива в битката за оцеляване
Чете се за: 01:45 мин.
Тотнъм се измъкна от зоната на изпадащите с успех над Астън Вила Тотнъм се измъкна от зоната на изпадащите с успех над Астън Вила
Чете се за: 01:22 мин.
Ангел Петричев: Лудогорец е в тежка криза, ще направим всичко да изглеждаме по-добре догодина Ангел Петричев: Лудогорец е в тежка криза, ще направим всичко да изглеждаме по-добре догодина
Чете се за: 02:17 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Не изглеждаме като силен отбор, трябва да променим това Пер-Матиас Хьогмо: Не изглеждаме като силен отбор, трябва да променим това
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Напрежение по оста Берлин–Вашингтон: Над 5000 американски...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Ивайло Мирчев, "Да, България": Ще атакуваме бюджета с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Трети ден най-прекият път между Смолян и Пампорово е блокиран от...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ