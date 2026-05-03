Тотнъм се измъкна от зоната на изпадащите с успех над Астън Вила

Тотнъм победи Астън Вила с 2:1 в 8-ия мач от 35-ия кръг на Висшата лига. Възпитаниците на Роберо Де Зерби записаха последователни победи в елита за втори път през сезона, след като спечелиха първите два мача от кампанията.

Домакините започнаха срещата на стадион "Вила Парк" в Бирмингам далеч по-активно от своя опонент и в 12-ата минута заслужено откриха резултата. Конър Галахър се разписа с шут по земя извън наказателното поле.

Жоао Палиня имаше отлична възможност да удвои преднината пет минути по-късно, но стреля в дясната греда.

"Шпорите" стигнаха до нов гол в 25-ата минута. Ришарлисон засече с глава центриране в пеналтерията на Матис Тел.

Единственият точен удар на "вилъните" дойде в 96-ата минута. Резервата Емилиано Буендия засече с глава центриране в наказателното поле на Мати Кеш и оформи крайния резултат.

Тотнъм се измъкна от зоната на изпадащите и се изкачи до 17-ото място в класирането с актив от 37 точки. Астън Вила остава на 5-ата позиция в подреждането с 58 пункта.