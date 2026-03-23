Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Безплатният концерт на групата BTS е привлякъл по-малко фенове от очакваното

По света
голямото завръщане южнокорейската група bts нов албум концерт мега турне
Акциите на Hybe - компанията, която стои зад мегазвездите на кей-попа BTS, са отбелязали рязък спад, след като на големия концерт по повод завръщането на групата са присъствали значително по-малко фенове от очакваното, съобщи Би Би Си. На шоуто са присъствали около 104 000 фенове - значително по-малко от очакваните 260 000.

На безплатния концерт на площад "Гуангуамун" в Сеул в събота членовете на BTS - Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Ар Ем, Джимин, Ви и Чонгук, се изявиха заедно за първи път, откакто преустановиха дейността си през 2022 г., за да отбият задължителната си военна служба.

Акциите на Hybe бележеха ръст през последните месеци в навечерието на турнето за завръщането на BTS и излизането на новия им албум Arirang. Днес обаче акциите им са спаднали с 15,5 процента.

Концертът, който бележи завръщането на групата преди началото на изцяло разпродаденото световно турне с 82 дати, беше излъчен на живо по Нетфликс в над 190 страни.

Това, заедно със строгите мерки за контрол на събралото се множество, вероятно е оказало влияние върху посещаемостта на място. Очаква се Нетфликс да публикува данни за зрителската аудитория по-късно тази седмица.

В събота Big Hit Music - музикалният лейбъл, управляван от Hybe, обяви, че от албума Arirang на BTS са продадени 3,98 милиона копия в първия ден от излизането му.

Концертът на момчешката кей-поп група, който се състоя на историческия площад "Гуангуамун", включваше изпълнения на песни от новия им албум, както и хитове като Butter и Dynamite.

Залогът е изключително висок както за BTS, така и за Hybe.

BTS са основният източник на приходи за Hybe, като оперативната печалба на компанията отбеляза спад по време на продължителната пауза на групата.

Междувременно популярността на кей-поп музиката в световен мащаб нарасна след последното турне на BTS, което приключи през 2019 г.

Сега те се сблъскват със сериозна конкуренция за вниманието на феновете както от реални съперници като групите Blackpink, Seventeen и Stray Kids, така и от измислени като групите от хитовия анимационен филм "Кей-поп: Ловци на демони".

Според информацията Нетфликс планира световно турне "Кей-поп: Ловци на демони", тъй като стрийминг гигантът се опитва да извлече още по-голяма полза от най-популярния си филм досега.

