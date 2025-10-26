Безпогрешен Норис поведе в генералното класиране във Формула 1 след триумфа в Мексико

След страхотното представяне в квалификацията, Ландо Норис беше още по-категоричен в основното състезание и триумфира за Гран при на Мексико, 20-и кръг от шампионата във Формула 1. Пилотът на Макларън проведе всички 71 обиколки на едно ниво над своите съперници и завърза още повече битката за световната титла.

С успеха си днес британецът се качи на върха в генералното класиране за първи път от Голямата награда на Бахрейн - 4-и кръг, като изпревари съотборника си Оскар Пиастри със само една точка след петото място на австралиеца. Четирикратният световен шампион Макс Верстапен също не пуска крака от газта и след третата си позиция е на 36 пункта зад Норис, четири кръга преди края на сезона.

Ландо Норис успя да запази лидерството след хаотичната първа обиколка, която бе атакувана и от Шарл Льоклер, Люис Хамилтън, Джордж Ръсел и Макс Верстапен. Четирикратният световен шампион бе особено агресивен и излезе далеч извън трасето. Той обаче бе последван и от Ръсел и така позициите на двамата се смениха, което породи негативна реакция по радиото на британеца. Лош старт пък имаше другият конкурент за световната титла - Оскар Пиастри, който бе изпреварен от Оливър Беърман и Юки Цунода.

В началото на шестия тур Верстапен пробва амбициозна атака за третото място на Хамилтън, която също беше далеч от чистите, и двамата също се озоваха в тревата по различно време. Големият печеливш от цялата ситуация бе Беърман, който изпревари пилота на Ред Бул и се изкачи до четвъртата позиция.

В трепетно очакване на реакцията на стюардите, Норис изгради комфортен аванс пред съотборниците във Ферари, младият Беърман се движеше четвърти, следван от Верстапен, Андреа Кими Антонели, който изпревари Ръсел, и Пиастри, който се справи с Цунода в 11-ата обиколка.

Пет тура по-късно Люис Хамилтън бе този, който бе официално предупреден от стюардите. Седемкратният световен първенец бе наказан с 10 секунди за напускане на трасето в битката си с водещия пилот на Ред Бул. В 24-ата обиколка 40-годишният британец бе повикан в бокса и излезе чак 14-и заради санкцията си.

Постепенно водещите пилоти започнаха един по един да сменят гумите си, като изключения за това бяха първите двама и съотборниците в Ред Бул, които стартираха със средните по твърдост сликове, за разлика от останалите в челото, и след 31-ата обиколка Топ 5 изглеждаше така: Норис, Верстапен, Льоклер, Цунода и Беърман. Японецът постепенно губеше скорост и бе изпреварен малко по-късно от британеца, пилотите на Мерцедес - Антонели и Ръсел, лидера в генералното класиране Пиастри и Хамилтън.

В 38-ия тур и Норис и съотборниците в Ред Бул вече също бяха посетили пита и излязоха на следните позиции: Ландо Норис - 1, Макс Верстапен - 8, Юки Цунода - 15.

Притиснат от Оскар Пиастри, Джордж Ръсел се обърна към бокса си с молба да сменят позициите си с Андреа Кими Антонели, смятайки, че той има повече скорост от съотборника си и има по-голям потенциал за Топ 3. При неуспех, той обеща да върне мястото на 19-годишния си съотборник и в 41-ата обиколка Мерцедес нареди рискованата смяна на позиция между пилотите си.

След хаотичната първа част на състезанието, Верстапен започна мисията си да се изкачи възможно най-много в класирането, което започна с изпреварване на Хамилтън в началото на 48-ия тур. Малко след това Антонели и Пиастри влязоха за втора смяна на гумите, а забавяне в гаража на Мерцедес доведе до по-предна позиция за австралиеца. Обиколка по-късно Беърман и Ръсел също смениха сликовете и така четирикратният световен шампион вече бе трети.

11 обиколки преди края лидерът в генералното класиране се изкачи до Топ 5 след успешна маневра срещу Джордж Ръсел, който от своя страна спази обещанието си и върна позицията на Андреа Кими Антонели в края на 62-ия тур.

Междувременно Верстапен постепенно стопяваше пасива си от втория Льоклер, а същото правеше и Пиастри с Беърман, което загатна за вълнуващ край на едно наистина лудо състезание. Двамата агресори паднаха под една секунда в 69-ата от 71 обиколки, но нито една от атаките бе успешна, заради появата на виртуалната кола за сигурност в 70-ата. Макар и вече в различни отбори, повредата в Уилямса на Карлос Сайнц помогна изключително много на бившия му монегаски съотборник да пресече финалната линия на втората позиция, на 30 секунди от победителя - Ландо Норис.

Топ 10 за Гран при на Мексико:

1. Ландо Норис (Макларън)

2. Шарл Льоклер (Ферари)

3. Макс Верстапен (Ред Бул)

4. Оливър Беърман (Хаас) - ново най-добро постижение

5. Оскар Пиастри (Макларън)

6. Андреа Кими Антонели (Мерцедес)

7. Джордж Ръсел (Мерцедес)

8. Люис Хамилтън (Ферари)

9. Естебан Окон (Хаас)

10. Габриел Бортолето (Заубер)

В класирането при отборите Макларън няма как да бъде бутнат от върха със 713 точки. Ферари изпревари Мерцедес със само една точка и вече е втори с 356, а Ред Бул остава близо до Топ 3 с 346. Уилямс е пети със 111.