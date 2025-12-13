БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
Чете се за: 15:42 мин.
БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
Чете се за: 05:25 мин.
Започна операция за изтеглянето на танкера...
Чете се за: 02:05 мин.

Библиотека отвори врати на една от най-оживените станции на метрото в Атина

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Библиотека отвори врати на една от най-оживените станции на метрото в Атина
Снимка: илюстративна
Библиотека отвори врати на метростанция „Синтагма“ – една от най-оживените в центъра на гръцката столица Атина.

Проектът е реализиран от компания STASY, която управлява градския железопътен транспорт, в сътрудничество с Гръцката фондация за книги и култура, а инициативата цели да насърчи четенето и достъпа до книгите в ежедневието на гражданите.

Библиотеката функционира като заемна – пътниците могат свободно да вземат книга, да я прочетат и впоследствие да я върнат. Заемането е напълно безплатно, като единственото задължение на пътниците е да поддържат книгите в добро състояние.

Инициативата стартира като пилотен проект и е разположена на първото ниво на метростанцията, през която ежедневно преминават хиляди пътници. Част от книгите са дарени от служители на метрото и от различни културни институции.

Според организаторите целта е книгата да остане част от всекидневието на хората, което все повече е доминирано от телефони и други електрони устройства, както и да се създаде културно пространство в рамките на градската инфраструктура. Проектът е част от серия планирани културни инициативи, свързани с празничния период и наближаващите Коледни празници.

Очаква се при положителен отзвук подобни библиотеки да бъдат открити и в други метростанции в гръцката столица.

#Атина #метро #библиотека

