С над 60% се увеличават таксите за паркиране в Истанбул от 1 януари

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Запази
увеличават таксите паркиране истанбул януари
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Общинският съвет на Истанбул одобри широкообхватно увеличение на таксите за паркиране в града от 1 януари, като в някои сектори цените ще се повишат с до 62,5 процента.

Приетите на вчерашното заседание на съвета промени се отнасят за паркингите и зоните, управлявани от „Испарк“ (Ispark), дъщерно дружество на Истанбулската голяма община, и са част от Плана за устойчива градска мобилност на града.

Новата ценова структура повишава таксите за краткосрочно паркиране в централни райони като Историческия полуостров и района Кадъкьой-Рихтим. В тези квартали, почасовата такса за автомобили на открити или закрити паркинги ще се увеличи от 150 турски лири (3 евро) на 200 турски лири (4 евро), докато цената на престоя от 12 до 24 часа ще се повиши от 500 на 550 лири (от 10 евро на 11 евро).

Паркирането на улицата в същите райони ще отбележи най-значителните увеличения. Дневната такса ще се повиши с 62,5 на сто, от 400 на 650 турски лири (от 8 евро на 13 евро). Почасовите такси за паркиране на улицата също ще бъдат коригирани, като цената за първия час ще се увеличи от 150 на 220 турски лири (от 3 евро на 4,40 евро).

В останалите централни квартали като Бешикташ, Бейоглу, Кадъкьой, Шишли, Фатих и Юскюдар, таксите за първия час на открити и многоетажни паркинги ще се увеличат от 100 на 140 турски лири (от 2 евро на 2,80 евро), докато престой за цял ден ще се повиши от 400 на 450 турски лири (от 8 евро на 9 евро). Паркирането на улицата в тези райони също ще стане по-скъпо, като дневната такса ще се увеличи от 300 на 500 турски лири (от 6 евро на 10 евро).

Градският съвет одобри и по-високи такси за вход в обществените зелени площи, включително горските райони и зоните за пикник. Таксата за вход за частни автомобили в тези зони ще се увеличи от 170 на 250 лири (от 3,40 евро на 5 евро), а таксата за микробуси ще се повиши от 750 лири на 1 000 лири (от 15 евро на 20 евро).

Това е третата корекция на таксите на „Испарк“ през последните години след направените увеличения с до 50 процента през юни 2024 г. и с до 115 процента през декември 2024 г.

#такси за паркиране #Истанбул #платени зони за паркиране

