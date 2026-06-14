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Бленджини: Трябваше да страдаме, знаехме го преди мача

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Спорт
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Селекционерът на България коментира победата с 3:1 гейма над Аржентина.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: Startphoto.bg
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Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини коментира победата с 3:1 гейма над Аржентина в Лига на нациите.

„Трябваше да страдаме, знаехме го преди мача. Бяхме сигурни, че ще бъде битка срещу отбор, който никога не се предава. Видяхме го. Страдахме за всяка една топка. Бяхме готови за този тип мачове. Може да играем и по-добре, но най-важното за един отбор е да се адаптира спрямо двубоя. Понякога посрещането е елементът, понякога е атаката. Има различни фактори. Просто трябва да се адаптираме и да компенсираме, когато нещата не се получават“, коментира Бленджини.

„Този турнир е различен от всеки друг. Изглежда като маратон и всички е доста динамично. Трябва да намерим последователност и постоянство, трудно е", добави италианецът.

#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Джанлоренцо Бленджини

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