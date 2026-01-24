Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)

Близки, приятели и почитатели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски. Поклонението беше в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Поклонението пред тленните останки на писателя се състоя в ритуалната зала на Централните софийски гробища. На церемонията присъстваха Деян Енев, Михаил Вешим, Любен Дилов, Ники Кънчев и др.

„Калин Терзийски най-вече ще го свързвам с неспокойния му дух и книгите му, а през последните години и с картините му. Това е преди всичко човек на словото. Човек, който виждаше историите, усещаше ги, минаваха през него. В голяма част от своите произведения той не се срамуваше да покаже, че е себе си и да търси истината“, каза Ники Кънчев.

Снимки: БГНЕС