Близо 300 тона растителни отпадъци са премахнати само за 10 дни от парк-музей "Врана".

Това съобщава във Фейсбук страницата си столичният кмет Васил Терзиев. И допълва, че възстановяването на парка за него е лична кауза.

В публикацията си Терзиев посочва още, че са окосени 300 декара тревни площи, включително труднодостъпните пространства между съществуващата растителност. Разчистват се алеите и основните маршрути.

СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Столичният кмет уточнява, че свършеното до момента е само първият етап по разчистване и обезопасяване на терена. Следващите стъпки на Община включват рязане и сваляне на стотици опасни и изсъхнали дървета, след това ще започнат възстановителните дейности на парка.