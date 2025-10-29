Близо два килограма наркотици иззеха при акция в Бургас

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иззета е близо 2 кг марихуана, съхранявана на различни места - в кофи, пластмасова касетка и полиетиленови торби

Полицията разби домашна наркооранжерия в Бургас.

Вчера около 10.00 ч. служители от отдел “Криминална полиция” извършили проверка в частен дом, разположен на ул. “Еделвайс” в бургаския квартал “Горно Езерово”. Имотът е обитаван от 43-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия.

Намерена и иззета е близо два килограма марихуана, съхранявана на различни места - в пластмасови кофи, пластмасова касетка и полиетиленови торби.

Открито е и конопено растение с височина около 160 см.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

