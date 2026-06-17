БНР отличи „Българските посланици на културата“ за 2025 година

Българското национално радио отличи „Българските посланици на културата“ за 2025 г. в едноименната кампания. Наградите бяха раздадени на церемония в Националния археологически музей тази вечер, като събитието се проведе под патронажа на президента Илияна Йотова.

Генералният директор на БНР Милен Митев отбеляза, че инициативата е създадена през 2021 г. по предложение на журналиста Нина Цанева. По думите му културата има особено значение за изграждането на образа на България по света.

„Когато човек прочете една българска книга, в него се събужда интерес да потърси и други български автори. Когато чуе една българска песен, започва да търси и други български изпълнители. Това разширяване на културната територия на България е част от обществения ангажимент на националното радио към българската култура“, каза Митев.

Подчерта, че културата е свързана с позитивни послания и помага България да бъде възприемана чрез добри емоции и трайни впечатления.

Сред отличените тази година е д-р Надежда Джакова – комисар на българското участие във Венецианското биенале. Наградата ѝ беше връчена от министъра на външните работи Велислава Петрова.

За принос към музикалната култура беше отличен главният диригент на Българската армия и ръководител на Гвардейския представителен духов оркестър подполковник Ради Радев. Той прие наградата като признание за всички поколения военни музиканти и капелмайстори.

Сред носителите на отличието е и д-р Мимоза Хасани Плана от Прищинския университет, която работи за популяризирането на българския език и култура в Косово. Статуетката ѝ бе връчена от акад. Николай Витанов, заместник-министър на образованието и науката.

Награда получи и скулпторът Иван Кънчев, който представя България на престижни международни форуми за съвременно изкуство.

Най-младият български посланик на културата тази вечер бе Дарина Йотова - DARA заради успеха ѝ на тазгодишното издание на „Евровизия“. Поради ангажимент в Гърция тя се включи с видеообръщение.

Отличие получи и проф. Антон Андонов – хореограф и преподавател, който популяризира българския фолклор сред българските общности в чужбина.

Снимки: БТА

За първи път журито връчи и специална награда. Тя беше присъдена на музиканта и преподавател Цветина Грамова за принос към съхраняването и популяризирането на българския фолклор.