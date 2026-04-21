БНТ и Представителството на ЕК в България обсъдиха възможности за надграждане на доброто партньорство

Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова проведоха работна среща, в която обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между обществената медия и Европейската комисия, както и бъдещи съвместни инициативи.

Сред акцентите бяха предстоящите събития у нас по повод Деня на Европа 9 май, както и отбелязването на 20 години от членството на България в Европейския съюз, чиято годишнина е на 1 януари 2027 г. Обсъдени бяха идеи, които да представят пътя на страната ни в рамките на Съюза, постигнатите резултати и перспективите пред българските граждани.

Милена Милотинова подчерта ролята на БНТ като обществена медия в предоставянето на достоверна информация и създаването на съдържание с висока обществена стойност. От своя страна Йорданка Чобанова изрази готовност за активно партньорство с БНТ с цел популяризиране на европейските политики и постиженията на България като част от Европейския съюз.