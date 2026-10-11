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Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата
Снимка: Бойко Борисов/Фейсбук
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Спиране на износа на дизел, увеличаване на количествата в държавния резерв и намаляване на ДДС от 20 на 9 процента за времето на кризата предложи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Силистра. Според него страната трябва да използва собственото си производство, за да осигури по-евтини горива за населението и бизнеса. Борисов предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.

"Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте в държавния резерв, произвеждайте повече", призова Борисов.

Той посочи, че според отговор от рафинерията, който е получил, производството може да бъде увеличено. Борисов постави въпроса защо при това положение цените на горивата се повишават.

Лидерът на ГЕРБ предложи временно намаляване на ДДС върху горивата от 20 на 9 процента. По негови изчисления това би довело до понижение на цените на дизела и бензина с около 40 евроцента. Той заяви, че подобна мярка може да бъде приложена с уведомяване на Европейската комисия, и даде за пример намаляването на ДДС за ресторантьорския сектор по време на пандемията от COVID-19.

Борисов отправи критики и към финансовата политика на правителството, като заяви, че страната навлиза в дългова спирала. По думите му, нарастващата задлъжнялост ще създава затруднения и за следващите управления заради необходимостта да се обслужват натрупаните задължения.

"Българите обедняват всеки ден. Източват им парите през горива, инфлация и всичко останало", коментира Борисов.

По повод обсъжданите въпроси за националната сигурност Борисов разкритикува работата на службите и начина, по който се предоставя информация за инцидента с потъналия кораб в Черно море, след като беше атакуван с дронове. Той заяви, че има въпроси около престоя на плавателния съд в Истанбул, на които, според него, институциите не са дали достатъчно ясни отговори.

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