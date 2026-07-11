БОК призова за разбиране и уважение към личното пространство на семейството на Весела Лечева

Българският олимпийски комитет изказа съболезнования на своя президент Весела Лечева след трагичната загуба на нейния син Мартин Велев, както и на семейството, близките и приятелите му.

От организацията изразиха своята подкрепа към Весела Лечева и нейните близки в този изключително тежък момент след загубата на Мартин Велев.

БОК призова медиите и обществеността да проявят разбиране и уважение към личното пространство на семейството, като отправи молба за уединение и съпричастност.

Мартин Велев загина при трагичен инцидент с джет в Гърция. Новината за смъртта му предизвика вълна от съболезнования и подкрепа от представители на българския спорт и обществения живот.