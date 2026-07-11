Разкриха подробности около смъртта на Мартин Велев

Подробности относно трагедията с джет, довела до смъртта на Мартин Велев – единствения син на Весела Лечева, бяха изнесени от гръцките медии. Според информацията, водачът не е успял да се задържи на машината и падайки във водата, е ударил е фатално главата си в него.

12 метра е дълбочината на водата на мястото на инцидента край къмпинг Порто Елеа на гръцкия полуостров Халкидики, разказват водолази, които са се опитали да окажат помощ на Мартин Велев.

Турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също е направил опит да извади пострадалия от водата. Бързо е пристигал и екип на спешна помощ. Велев е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза.

Води се разследване от морската охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния Велев, съобщава БНР.

Оказа се, че синът на Весела Лечева е очаквал второто си дете. Според непотвърдена официално информация бременната половинка на Мартин, Ана-Мария, също е била на къмпинга по време на инцидента.

Двамата имат и дъщеря - Ваяна. Тя се роди през октомври 2022 г. – само месеци след като семейството преживя тежката загуба на Манол Велев, който почина през март същата година, след като прекара 15 години в будна кома.