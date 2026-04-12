БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 04:15 мин.
Чете се за: 02:22 мин.
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бонус за промишлена електроенергия стартира в Австрия без одобрение от ЕС

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Запази
Бонус за промишлена електроенергия стартира в Австрия без одобрение от ЕС
Снимка: БТА
Слушай новината

Австрийското министерство на икономиката отваря утре портала за подаване на заявления за бонуса за промишлена електроенергия, въпреки че все още не е получено одобрение от ЕС съгласно правилата за държавните помощи, съобщи австрийското радио и телевизия.

Министърът на икономиката и енергетиката Волфганг Хатмансдорфер призова за определяне на задължителни срокове за бъдещите решения на ЕС. Бонусът има за цел да облекчи енергоемките предприятия в Австрия.

Общо федералното правителство предоставя около 150 милиона евро за 2025 и 2026 година. Право на субсидия имат около 60 местни предприятия от определени отрасли, като хартиената и стоманодобивната промишленост, чието потребление на електроенергия е над един гигаватчас годишно. Ново условие за изплащането е 80 процента от сумата на субсидията задължително да бъдат инвестирани в мерки за енергийна ефективност.

„Който иска да укрепи европейската индустрия, трябва да взема решения по-бързо“, обоснова Хамансдорфер инициативата без одобрението на Брюксел. Не може да се допуска местните предприятия да бъдат забавяни в инвестициите си от „безкрайната бюрокрация на ЕС“.

Според министерството основна цел на бързото въвеждане на инструмента за подпомагане е да противодейства на опасността от деиндустриализация и да гарантира сигурността на доставчиците.

За да се гарантира дългосрочна сигурност при планирането, правителството подготвя удължаване на мярката до 2029 година, което ще бъде част от „Индустриална стратегия 2035“. От 2027 година за индустриалния електроенергиен бонус и индустриалната цена на електроенергията ще бъдат на разположение общо 250 млн. евро.

#Австрия #транспорт #електроенергия

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Европа

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ