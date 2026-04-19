Борислав Младенов и Виена стартираха с победа в плейофите в австрийската Суперлига

Борислав Младенов и Виена поставиха силно начало на плейофите в австрийската Суперлига. Пред своя публика българинът и неговите съотборници победиха Клостенойбург с 90:69 в първи мач от четвъртфиналите.

Преотстъпеният от Апоел Тел Авив играч намери място в стартовата петица и допринесе за успеха на отбора от австрийската столица. Българският национал финишира с 6 точки, 6 борби, 8 асистенции и 1 чадър за 27 минути в игра. При стрелбата си той бе 2/3 от средно разстояние, 0/3 зад дъгата и 2/4 от линията за изпълнение на наказателни удара.

Баскетболистите на Майк Кофи поведоха с 1:0 победи и се доближиха до втория кръг в елиминациите на австрийския елит. Следващият мач е на 22 април (сряда), когато Младенов и компания ще бъдат гости.

Домакините си свършиха работата до голяма степен още през първото полувреме и след неговия край се изстреляха при 49:29. Отборът от австрийската столица не се спря и при подновяването на играта, за да сложи окончателен край на интригата. Симас Ярумбаускас отбеляза 17 точки за Виена.