Борислав Младенов се развихри за нова победа на Виена в Австрия

Борислав Младенов отново блесна и се постара Виена да запише втори пореден успех в австрийската Суперлига. Българинът и неговите съотборници спечелиха при гостуването си на Санкт Пьолтен с 97:91 в мач от 11-ия кръг.

Преотстъпеният от Апоел Тел Авив играч намери място сред титулярите и изнесе най-силния си мач през този сезон за отбора от австрийската столица. Българският национал демонстрира на какво е способен в офанзивен план и бе близо до кота 40, като регистрира и дабъл-дабъл. Крилото изригна с 36 точки, допълнени от 11 борби, 3 асистенции, 2 откраднати топки и 3 чадъра за пълни 40 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 10/12 от средно разстояние, 3/6 зад дъгата и 7/10 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Така момчетата на Майк Кофин имат пет победи и пет загуби в австрийския елит, като заемат седмото място във временното класиране. Следващият мач в първенството за Младенов и компания ще бъде на 8 декември, когато ще бъдат гости на Велс.

Размяната на серии бе факт през първото полувреме, а след неговия край домакините оформиха 53:50 в своя полза. При подновяването на играта гостите обърнаха хода на събитията и до края удържаха всеки опит за щурм на своя съперник, за да спечелят.

Арон Стажич завърши с 15 точки и 6 борби за участника в Адриатическата лига.