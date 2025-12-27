Боровец отвори пистите – какви са цените този сезон?

Ски сезонът в Боровец официално започна, а курортът вече посреща първите любители на зимните спортове.

Тази година цените на лифт картите са увеличени с до 5% в сравнение с миналия сезон. От ръководството на курорта обясняват поскъпването с по-високите разходи за поддръжка, електроенергия и подготовка на пистите. Въпреки това цените остават конкурентни спрямо други зимни курорти в региона.

Посетителите могат да се възползват от добре поддържани трасета, модерна лифтова система и разнообразие от писти както за начинаещи, така и за напреднали скиори. Осигурени са и ски училища, както и зони за деца и семейства.

От курорта очакват силен сезон и засилен интерес през уикендите и по време на празниците, особено при благоприятни метеорологични условия.