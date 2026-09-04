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Борусия Дортмунд остави капитана Емре Джан извън състава за Шампионската лига

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Спорт
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Продължителното възстановяване на 32-годишния защитник го извади от списъка на "жълто-черните“, а Янис Константелиас и Джъстин Лерма също не бяха картотекирани

Борусия Дортмунд остави капитана Емре Джан извън състава за Шампионската лига
Снимка: БГНЕС
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Борусия Дортмунд няма да разчита на капитана си Емре Джан поне в основната фаза на Шампионската лига. Германският клуб не включи 32-годишния футболист в списъка, подаден до УЕФА за най-престижния европейски клубен турнир.

Джан е извън терените от март, след като получи тежка контузия и разкъса кръстни връзки. Очакванията бяха капитанът на "жълто-черните“ да се завърне в игра през настоящия сезон, но продължителното му възстановяване е довело до решението той да не бъде регистриран за първата част от надпреварата.

Извън състава за Шампионската лига остана и едно от новите попълнения на Борусия - Янис Константелиас. 23-годишният гръцки национал получи тежка травма още в първия кръг на Бундеслигата срещу Хамбургер ШФ, като също разкъса кръстни връзки на коляното.

Младият талант Джъстин Лерма е третото по-значимо отсъстващо име от списъка. Той също лекува контузия и няма да бъде на разположение за двубоите от основната фаза.

Дортмунд ще има възможност да направи промени в картотеката си в края на януари, ако успее да продължи към елиминационната част на Шампионската лига. Това би позволило на възстановени дотогава футболисти да бъдат добавени към състава за следващата фаза.

Първото европейско изпитание за "жълто-черните“ предстои още във вторник, когато Борусия Дортмунд приема испанския Виляреал.

#Емре Джан #ФК Борусия Дортмунд

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