Борусия Дортмунд преодоля късния щурм на Мамелъди Съндаунс

Борусия Дотмунд намери пътя към първа победа на Световното клубно първенство в САЩ. Футболистите на Нико Ковач сломиха съпротивата на Мамелъди Съндаунс след 4:3 в мач от втория кръг в група F.

На TQL Stadium в Синсинати германците спечелиха след голове на Феликс Нмеча, Серу Гираси, Джоб Белингам и Даниел Свенсон, а за южноафриканците точни бяха Лукас Рибейро, Икрам Рейнерс и Лебо Мотиба. Двата отбора предложиха голово шоу, но играчите на Мигел Кардосо се върнаха в играта твърде късно и допуснаха първо поражение на клубния Мондиал.

Така германците се изкачиха до първото място с 4 точки във временното класиране. От своя страна южноафриканците заемат втората позиция с 3 точки. На 25 юни (сряда) Борусия ще срещне Улсан Хюндай в последен мач от груповата фаза, а Мъмелъди ще има за съперник Флуминензе.

Южноафриканците бяха по-настоятелни пред гола в началото. Грегор Кобел трябваше да се намесва още в 5-минута, тъй като спаси шут на Ташрек Матюс.

В 11-та минута натискът на символичните домакини даде ефект. Лукас Рибейро тръгна на спринт и демонстрира техника, с която се озова очи в очи с Кобел, за да прати топката във вратата му и да открие резултата.

4 минути по-късно гостите стигнаха до равенството. Вратарят Ронуен Уилямс сбърка в опита си да подаде и прати топката в краката на Феликс Нмеча, като последният не сбърка за 1:1.

Мачът продължи да има равностоен характер, като в средата на първото полувреме хубав пас към Серу Гираси позволи да стреля към вратата, но Уилямс спаси. Впоследствие и Матюс можеше да вкара за отбора от Южна Африка, като Кобел спаси неговият шут.

В 34-та минута германците се пребориха за обрата. Гираси отне топката и напредна, а оттам подаде на Юлиан Брандт. Последният върна на своя съотборник в наказателното поле и той не пропусна.

В последната минута на добавеното време „жълто-черните“ стигнаха до трето попадение. Той дойде от нова грешка на Уилямс, който изби топката към Джоб Белингам. Новото попълнение на отбора от Дортмунд успя да си я спре и да отбележи дебютното си попадение за 3:1.

